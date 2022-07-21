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Giriş Tarihi: 21.7.2022 14:12

S.W.A.T filmi konusu nedir? S.W.A.T filmi oyuncuları kimler?

21 Temmuz Perşembe akşamı ATV ekranlarına gelecek olan S.W.A.T filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. TV’de ilk kez verilecek olan film 2019 yılı yapımıdır. Filmin yönetmen koltuğunda ise Shen Ding oturmaktadır. Peki; S.W.A.T filmi konusu nedir? S.W.A.T filmi oyuncuları kimler?

S.W.A.T filmi konusu nedir? S.W.A.T filmi oyuncuları kimler?

S.W.A.T filmi televizyonda ilk kez ATV ekranlarında olacak. Aksiyon türünde olan film 2019 yılı yapımı olup yönetmen koltuğunda Shen Ding oturmaktadır. Nailiang Jia, Kevin Lee gibi isimlerin başrolünde yer aldığı S.W.A.T filmi konusu nedir? S.W.A.T filmi oyuncuları kimler?

S.W.A.T FİLMİ KONUSU

Piyasaya, insanlara hayal gördürüp etrafındakilere saldırmalarına sebep yeni bir uyuşturucu sürülmüştür ve bunu kullananların sayısı her geçen gün artmaktadır. En yetenekli askerlerden oluşan Özel Harekât Tim'i, bu uyuşturucu çetesini çökertmek için harekete geçer.

S.W.A.T FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2019

Yönetmen : Shen Ding

Türü : Aksiyon

Oyuncular : Xiao-su Ling, Nailiang Jia, Kevin Lee

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S.W.A.T filmi konusu nedir? S.W.A.T filmi oyuncuları kimler?
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