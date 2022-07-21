S.W.A.T filmi televizyonda ilk kez ATV ekranlarında olacak. Aksiyon türünde olan film 2019 yılı yapımı olup yönetmen koltuğunda Shen Ding oturmaktadır. Nailiang Jia, Kevin Lee gibi isimlerin başrolünde yer aldığı S.W.A.T filmi konusu nedir? S.W.A.T filmi oyuncuları kimler?
Piyasaya, insanlara hayal gördürüp etrafındakilere saldırmalarına sebep yeni bir uyuşturucu sürülmüştür ve bunu kullananların sayısı her geçen gün artmaktadır. En yetenekli askerlerden oluşan Özel Harekât Tim'i, bu uyuşturucu çetesini çökertmek için harekete geçer.