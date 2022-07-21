S.W.A.T filmi konusu nedir? S.W.A.T filmi oyuncuları kimler?

S.W.A.T FİLMİ KONUSU

Piyasaya, insanlara hayal gördürüp etrafındakilere saldırmalarına sebep yeni bir uyuşturucu sürülmüştür ve bunu kullananların sayısı her geçen gün artmaktadır. En yetenekli askerlerden oluşan Özel Harekât Tim'i, bu uyuşturucu çetesini çökertmek için harekete geçer.