Tabletle kalem birbirini tamamlıyor

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı dönüşüm, eğitim süreçlerini ve öğrencilerin ders çalışma alışkanlıklarını etkiliyor. Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, üniversite öğrencileri üzerinde beyin dalgası incelemeleri yapıldı. Kalemle not tutarken beynin motor, görsel, duyusal işlem ve hafıza bölgeleri arasında son derece kapsamlı bir senkronizasyon oluştuğu saptandı. İsveç, okul öncesi sınıflarda dijital cihaz zorunluluğunu tamamen kaldırdı. Konuya ilişkin değerlendirme yapan Fenerbahçe Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ece Ozan, el yazısı ile not tutmanın bilişsel işlemleme, dikkat yoğunlaşması ve uzun süreli hatırlama açısından ciddi avantajlar sunduğunu vurguladı. Ozan, "El yazısı öğrenmenin kalıcılığı ve kavramsal derinlik açısından önemli bir pedagojik araç olarak değerlendiriliyor.

Tablet ve dijital not alma sistemleri, öğrenme süreçlerine hız, esneklik ve organizasyon açısından katkı sağlıyor. Ders içeriklerine anlık erişim, notların düzenli biçimde arşivlenmesi, farklı kaynakların eş zamanlı kullanılabilmesi ve paylaşım kolaylığı, öğrenmeyi daha erişilebilir ve yönetilebilir hale getiriyor. Bu çerçevede değerlendirildiğinde, eğitimde el yazısı ile dijital araçlar arasında bir üstünlük ilişkisi kurmaktan ziyade, her iki yöntemin farklı bilişsel ve işlevsel avantajlar sunduğu görülüyor. Çağdaş eğitim yaklaşımı, bağlama ve öğrenme hedeflerine bağlı olarak her iki yöntemin dengeli ve tamamlayıcı biçimde kullanılmasını gerekli kılıyor" dedi.