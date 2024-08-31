Tablolarının gelirini Gazze’ye bağışladı

Mersin'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Ali Bozkurt, naht (oyma yöntemi ile ağaca şekil verme) sanatıyla hazırladığı tablolarının satışından kazandığı 6 bin lirayı İsrail'in saldırısı altındaki Gazze için bağışladı. Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Bozkurt, Mezitli Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan naht sanatı kursuna gitti. Ahşabı yontarak kabartma şekiller yapmayı öğrenen Bozkurt, Gazze'de yaşanan drama sessiz kalmamak için hazırladığı eserleri satmaya karar verdi. 6 tablosunun satışından kazandığı 6 bin lirayı Filistinlilere yardım eli uzatan AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı. Bozkurt, "Gazze'de yaşananlar aklımdan çıkmıyor. Gazze'ye tablolarımla destek vermeye devam edeceğim" dedi.