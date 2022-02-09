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Giriş Tarihi: 10.2.2022

Tabut taşırken soydular

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Tabut taşırken soydular

Eski futbolcu ve MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Saffet Sancaklı, eski Galatasaray Başkanı Selahattin Beyazıt’ın cenazesinde tabutu taşırken 6 bin lirasını çaldırdı

Eski milli futbolcu ve MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Saffet Sancaklı, eski Galatasaray Başkanı Selahattin Beyazıt'ın 23 Ocak'taki cenazesi için Şişli Teşvikiye Camisi'ne gelmişti. Sancaklı, kılınan namazın ardından tabutu taşımak için kalabalığın içine karıştı. Bir süre tabut taşıyan Sancaklı, arkasında bulunan bir kişi tarafından sürekli rahatsız edilmeye başlandı.



Vatandaşın da tabutu taşımak istediğini düşünen Sancaklı, bir süre sonra cenazeden ayrılıp evine gitti. Evde ceplerini kontrol eden Saffet Sancaklı, 6 bin lirasının olmadığını fark edince soyulduğunu anladı. Cenaze törenine ait görüntüleri inceleyen eski futbolcu, kendisini sürekli rahatsız eden gri bereli şahıstan şüphelenip karakola başvurdu. Kameralardan iki şüphelinin Sancaklı'ya yaklaştığı, bir kişinin gölgeleme yaparken diğerinin eski futbolcunun cebinden para çaldığı tespit edildi. Kimliği belirlenen iki şüpheli yakalandı. Şüpheliler Bayram D. ve Kartal D. tutuklandı.

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Tabut taşırken soydular
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