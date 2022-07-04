Tac Mahal Nerede? Taç Mahal Hangi Ülkede, Ne Zaman Yapıldı Ve Nasıl Gidilir?

Tac Mahal görkemli bir yapıdır fakat onun tek özelliği mimari özelliği değildir. Tac Mahal nerede? Sorusunu soran kişilerin, Taç Mahal hangi ülkede? Gibi konularda bilgi sahibi olmak istemesi çok doğaldır. Fakat Tac Mahal'in bir de eşsiz bir hikayesi bulunmaktadır ki mutlaka bilinmelidir. Peki ya Tac Mahal ne zaman yapıldı ve bu hikâye ile bağlantısı nedir? Tac Mahal'e nasıl gidilir? ve Taç Mahal hangi ülkede sorusunu da yanıtladık.

Tac Mahal Nerede?

Gezginler tarafından en çok merak edilen sorulardan biri de Taç Mahal ne zaman yapıldı? Sorusudur. 1631 ile 1654 seneleri arasında inşası gerçekleştirilen Tac Mahal esasen Babür İmparatorluğu'nun hükümdarlarından biri olan Şah Cihan tarafından yaptırılmıştır. Tac Mahal son derece görkemli bir yapıdır ve bu nedenle yılda ortalama üç milyon kişi bu yapıyı ziyaret etmeye gelir. Aynı zamanda yapı, Babür İmparatorluğu'nun gücü ve görkemini simgelerken, Şah Cihan'ın eşine duyduğu sevgi dolayısıyla, aşkı da temsil eder.

Peki Taç Mahal hangi ülkede? Hindistan'ın Uttar Pradeş bölgesinde bulunan Agra şehrinde yerleşmiş olan Tac Mahal, bilindiği üzere yalnızca bir türbe değildir. Bu yapı aynı zamanda büyük bir yaşam alanıdır. Tac Mahal'i gezmek görkemli büyüklüğü dolayısıyla biraz zahmet isteyen bir eylemdir. Ziyaretçilerin bu yapıyı gezmek için en az 1.5 saatini ayırmaları gerekmektedir (Bilet noktası bu süreye dahil değildir).

Tac Mahal içinde bir cami de bulunmaktadır.

Tac Mahal Hikayesi

Şah Cihan'ın Mümtaz Mahal'den başka 2 tane daha eşi vardır, fakat ikisi ile de siyasi ittifaklar dolayısıyla evlendiği söylenir. Yani aralarında siyaseten bir evlilik olduğu söylenir. Şah Cihan her ne kadar İkisini de hamile bırakmış olsa bile, bunların "usul gereği" olduğu söylenir. Aslında Şah Cihan, Mümtaz Mahal (bazı kaynaklarda Ercümend Banu Begüm) ile tek eşli bir ilişki yaşadığı söylenmektedir.

Bu ilişkide enteresan olan noktalardan biri de şudur ki; zaten iki tarafında babaları evliliklerini, onlar daha 14 ve 15 yaşında ergenliklerini henüz bitirmemişken ayarlamışlardır. Bu doğrultuda ikili, 5 sene sonra dünya evine girmiş ve 20 yıl birlikte olmuşlardır. Mümtaz Mahal, Şah Cihan'a 14 çocuk doğurur fakat bunlardan yalnızca 8 tanesi hayatta kalır. Dönemin kaynakları Şah Cihan ile Mümtaz Mahal arasındaki aşkı, tutkuyu ve müthiş sadakati anlatan kayıtlarla doludur.

Şah Cihan karısına hem kişisel meselelerinde hem de memleket meselelerinde çok büyük bir güven duyarmış. Hatta ona idare içerisindeki en yüksek yetki olan şah mührünü kullanma izni bile bahşetmiştir.

Mümtaz Mahal'in kişiliğine gelecek olursak… Mümtaz Mahal, siyaseti pek sevmez, devlet idaresinde de çok fazla yer almazmış. Fakat çok sevdiği kocasından ayrılmaya hiç dayanamadığı için onun yanında neredeyse bütün seferlere gidermiş. Bu beraber gitmiş oldukları seferlerden birinde doğum yaparken, henüz 40'ına bile gelemeden, gencecik yaşında vefat etmiş.

Mümtaz Mahal seferde vefat edince kendisini geçici olarak bulundukları konuma yakın güzel bir bahçeye defnetmişler. Şah Cihan ise bu vahim olay karşısında hayata küsmüş desek yeridir. Şah, derin bir yas sürecine girerek kendisini eve kapatmış ve ancak 1 yılın ardından büyük kızının desteğiyle içinde bulunduğu bu ağır bunalımdan çıkabilmiş ve görevinin başına dönmüştür. Daha sonra kalan ömrü boyunca eşinin yasını gönlünde yaşayan Şah, bugün Tac Mahal olarak bildiğimiz görkemli türbeyi, eşi adına inşa ettirmeye karar vermiştir.