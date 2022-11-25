Tac Mahal Nerede? Tac Mahal’in Hikayesi, Tarihi, Özellikleri ve Önemi

Tac Mahal nerede hangi ülkede diye merak ediyorsanız cevabınızı Hindistan'ın Agra şehrinde bulabilirsiniz. Tac Mahal'e nasıl gidilir şeklinde bir plan yapacaksanız da tur şirketlerinden istifade edebilirsiniz. Tac Mahal'in hikayesi mutlaka ilginizi çekecektir. Tac Mahal'in özellikleri ve Tac Mahal'in önemi birçok tez ya da araştırmaya konu olmuştur. Tac Mahal'i kim yaptı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Tac Mahal Nerede Hangi Ülkede?

Tac Mahal, Hindistan'ın Agra kentinde bulunan ve dünyanın seçkin mimari yapıtlarından biridir. Jumna Nehri'nin hemen yanında olan bu ihtişamlı yapı, aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası'na da alınmıştır.

1631-1654 yılları arasında inşa edilmiş olan Tac Mahal, bir anıt mezar niteliğindedir. Söz konusu yapıt, İslam türbe mimarisinin en önemli eserleri arasında gösterilir. Anıtın mimarı Üstad İsa Muhammed Efendi'dir.

Tac Mahal'in Hikayesi

Tac Mahal, hikayesi ile de insanları etkileyen bir anıt mezardır. Babür İmparatorluğunun 5. İmparatoru olan Şah Cihan, genç yaşta ölen karısı Ercümend Bana Begüm için bu anıtı yaptırmıştır. 1631 yılında ölen Bana Begüm, Tac Mahal'e gömülmüştür. 166 yılında ölen imparator Şah Cihan da yine eşi gibi Tac Mahal'e gömülmüştür. Anıt, hanedanın gününün bir göstergesi olduğu gibi Şah Cihan ile Bana Begüm arasındaki sevgiyi de simgeler.

Günümüze kadar ulaşan rivayete göre Bana Begüm, 14. Çocuğunu doğururken vefat etmiştir. Hükümdar da eşine duyduğu sevgi ve minnetin ifadesi olarak teselliyi sanat ve mimaride bulmuştur. Türbe, simetrik bir yapıda inşa edilmiştir. Anıtın içinde türbe bölümünün yanı sıra cami ve konuk evi de bulunur. Anıtın inşasında İranlı, Osmanlı, Suriyeli ve Hintli önemli ustalar görev almıştır. Anıtın kubbe ustası İstanbul'dan gitmiştir.

Tac Mahal'in Özellikleri

Tac Mahal'in inşası esnasında çok özel bir beyaz mermer kullanılmıştır. Mermerin üzerinde parlak, ince ve mavi damarlar vardır. Kubbenin yerden yüksekliği 82 metredir. Kubbenin yine beyaz mermerden 4 adet minaresi bulunur. Anıtın dört tarafında da Hattat Settar Efendi tarafından yazılan Yasin Suresi yer alır. Anıtın inşasında çok sayıda usta çalıştığı gibi 20 binden fazla da işçi çalışmıştır. Tac Mahal'de binlerce akik, firuze, sedef, zümrüt, yakut, pırlanta ve inci bulunur. Söz konusu yapının ihtişamı ve göz alıcı güzelliği, tarih boyunca her zaman dikkat çekmiştir. UNESCO da yapının güzelliğini ve önemini tescil etmiştir. Anıtın önemi bundan sonraki süreçte de devam edecektir.