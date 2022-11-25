Haberler Yaşam Haberleri Tac Mahal Nerede? Tac Mahal’in Hikayesi, Tarihi, Özellikleri ve Önemi
Giriş Tarihi: 25.11.2022 10:37 Son Güncelleme: 25.11.2022 10:37

Tac Mahal Nerede? Tac Mahal’in Hikayesi, Tarihi, Özellikleri ve Önemi

Tac Mahal nerede hangi ülkede sorusu, tarihi yapıtlara ilgi duyanların araştırdığı konulardan biridir. Tac Mahal'e nasıl gidilir diye düşünüyorsanız bu yapının Hindistan'da olduğunu bilmeniz gerekir. Tac Mahal'in hikayesi de son derece dikkat çekicidir. Tac Mahal'in önemi her dönemde dikkat çekmiştir. Tac Mahal'in özellikleri ve Tac Mahal'i kim yaptı sorusu da merak edilenlerden biridir. Tac Mahal ile ilgili merak ettiklerinizi sizler için derledik.

Tac Mahal Nerede? Tac Mahal’in Hikayesi, Tarihi, Özellikleri ve Önemi

Tac Mahal nerede hangi ülkede diye merak ediyorsanız cevabınızı Hindistan'ın Agra şehrinde bulabilirsiniz. Tac Mahal'e nasıl gidilir şeklinde bir plan yapacaksanız da tur şirketlerinden istifade edebilirsiniz. Tac Mahal'in hikayesi mutlaka ilginizi çekecektir. Tac Mahal'in özellikleri ve Tac Mahal'in önemi birçok tez ya da araştırmaya konu olmuştur. Tac Mahal'i kim yaptı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Tac Mahal Nerede Hangi Ülkede?

Tac Mahal, Hindistan'ın Agra kentinde bulunan ve dünyanın seçkin mimari yapıtlarından biridir. Jumna Nehri'nin hemen yanında olan bu ihtişamlı yapı, aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası'na da alınmıştır.
1631-1654 yılları arasında inşa edilmiş olan Tac Mahal, bir anıt mezar niteliğindedir. Söz konusu yapıt, İslam türbe mimarisinin en önemli eserleri arasında gösterilir. Anıtın mimarı Üstad İsa Muhammed Efendi'dir.

Tac Mahal'in Hikayesi

Tac Mahal, hikayesi ile de insanları etkileyen bir anıt mezardır. Babür İmparatorluğunun 5. İmparatoru olan Şah Cihan, genç yaşta ölen karısı Ercümend Bana Begüm için bu anıtı yaptırmıştır. 1631 yılında ölen Bana Begüm, Tac Mahal'e gömülmüştür. 166 yılında ölen imparator Şah Cihan da yine eşi gibi Tac Mahal'e gömülmüştür. Anıt, hanedanın gününün bir göstergesi olduğu gibi Şah Cihan ile Bana Begüm arasındaki sevgiyi de simgeler.
Günümüze kadar ulaşan rivayete göre Bana Begüm, 14. Çocuğunu doğururken vefat etmiştir. Hükümdar da eşine duyduğu sevgi ve minnetin ifadesi olarak teselliyi sanat ve mimaride bulmuştur. Türbe, simetrik bir yapıda inşa edilmiştir. Anıtın içinde türbe bölümünün yanı sıra cami ve konuk evi de bulunur. Anıtın inşasında İranlı, Osmanlı, Suriyeli ve Hintli önemli ustalar görev almıştır. Anıtın kubbe ustası İstanbul'dan gitmiştir.

Tac Mahal'in Özellikleri

Tac Mahal'in inşası esnasında çok özel bir beyaz mermer kullanılmıştır. Mermerin üzerinde parlak, ince ve mavi damarlar vardır. Kubbenin yerden yüksekliği 82 metredir. Kubbenin yine beyaz mermerden 4 adet minaresi bulunur. Anıtın dört tarafında da Hattat Settar Efendi tarafından yazılan Yasin Suresi yer alır. Anıtın inşasında çok sayıda usta çalıştığı gibi 20 binden fazla da işçi çalışmıştır. Tac Mahal'de binlerce akik, firuze, sedef, zümrüt, yakut, pırlanta ve inci bulunur. Söz konusu yapının ihtişamı ve göz alıcı güzelliği, tarih boyunca her zaman dikkat çekmiştir. UNESCO da yapının güzelliğini ve önemini tescil etmiştir. Anıtın önemi bundan sonraki süreçte de devam edecektir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Halk TV’de zor anlar; Başkan Erdoğan'a dua edince yayına müdahale ettiler
SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro müjdesi! Sözleşmeli memura kadro çalışmasında sona gelindi
Son dakika: Başkan Erdoğan Pazartesi açıklayacak! Sözleşmeli Personel Düzenlemesi
Malezya Başbakanı İbrahim, Başkan Erdoğan arayınca konuşmasını yarıda kesti: Vatandaşlarına görüşmeyi dinletti
Rusya Devlet Başkanı Putin: 'Evrenin efendileri' her şeyi kontrol ediyor
En yüksek viyadük yarın açılıyor
Son dakika | Bakan Koca'dan atama ve SMA açıklaması
Sümeyye Erdoğan Bayraktar: ‘Israrcı erkek şiddete yöneliyor’
Kuryelerin bahşiş intikamı
Türkiye eski Türkiye değil! "1999 depreminde çadırlar 3 gün sonra kuruldu, yeni Türkiye'de 3 saatte"
ARKADAŞINA GÖNDER
Tac Mahal Nerede? Tac Mahal’in Hikayesi, Tarihi, Özellikleri ve Önemi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA