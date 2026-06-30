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Giriş Tarihi: 30.06.2026

Taciz iddiası sonrası kanlı saldırı

Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT
Taciz iddiası sonrası kanlı saldırı
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İstanbul Beyoğlu'nda cumartesi sabah saatlerinde N.T.G.'yi (15) taciz ettiği öne sürülen Erol Ş. (60) ile aile arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma üzerine çocuğun annesi Zeliha Z. (29), amcası Mehmet G. (29) ve annesinin eski eşi Serkan A. (24) Erol Ş.'ye saldırdı. HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Saldırı sırasında Erol Ş.'nin tekme ve yumruklarla darp edildiği, park dubasıyla başına vurulduğu ve ekmek bıçağıyla vücudunun 3 bıçak darbesiyle ağır yaralandığı belirlendi. Olayın ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Erol Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zeliha Z., Mehmet G. ve Serkan A. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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#İSTANBUL #BEYOĞLU

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Taciz iddiası sonrası kanlı saldırı
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