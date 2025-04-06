Tacizciye ‘haksız tahrik’ indirimi

Düzce'de yaşayan Batuhan E. (19) sosyal medya üzerinden 2022 yılında E.S. (14) isimli bir kızla tanıştı. Bir süre mesajlaştıktan sonra genç adam, kıza cinsel içerikli fotoğraflar attı. Benzer içerikte fotoğraflar istedi. Bu durumdan rahatsız olan E.S. cinsel tacize uğradığını belirterek şikayetçi oldu. Yazışmalar da delil olarak sunuldu. İfadesinde suçunu itiraf eden Batuhan E. hakkında "haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" ve "müstehcenlik" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

TACİZCİDEN PİŞKİN İFADE

Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada ifade veren sanık, 1 ay süreyle konuştuklarını belirterek, "Atarsın, atamazsın durumu oldu. Ben de attım. Pişmanım" dedi. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında sanığın hem taciz içerikli mesajlar hem de müstehcen fotoğraflar attığını belirterek 2 suçtan ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, sanığın mağdura cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle ağır ceza mahkemesinde ayrıca yargılandığını ve mahkemenin ihbarı ile bu davanın açıldığını belirtti. İkili arasındaki yazışmalarda kızın sanığa yazdıklarını karşılıklı cinsel içerikli yazışma olarak nitelendirdi. Mesajın 'tahrik' unsuru olduğunu kaydeden mahkeme, garip bir karara imza atarak "Sanığın eylemi tahrik neticesinde meydana geldi" dedi. Sanık 5 ay ceza aldı ve ertelendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile kızın avukatı karara itiraz etti. Dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'ne geldi. Dosyayı inceleyen daire, sanığın birden fazla kez fotoğraf atmasının zincirleme suç tanımına girdiğini belirtti, bu durumun incelenmediğini ayrıca, küçük kızın yazdıklarının ne şekilde tahrik teşkil ettiğinin denetime elverişli olarak gerekçeli kararda yer almadığını kaydederek hükmü bozdu. Dosyayı yeniden inceleyip karar vermesi için mahkemesine gönderdi.