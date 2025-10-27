Tacize uğrayan genç kız SABAH’a konuştu: Korkudan dışarı çıkamıyorum

Erzincan'da geçen yıl staj yaptığı kurumda eğitmen Murat U. (26) tarafından tuvalete kilitlenip tacize uğrayan 17 yaşındaki lise öğrencisi S.Y. , tacizcinin 10 yıl hapis cezası almasına rağmen bir gün bile cezaevinde kalmamasına isyan etti. SABAH'a konuşan genç kız "Erzincan küçük bir yer. Sokakta karşılaşacağım diye korkuyorum. 10 yıl ceza aldı, sokakta elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Ben her sokakta köşeyi döndüğümde acaba o şahısla karşılaşacak mıyım diye korkuyorum. Dışarı çıkmakta zorlanıyorum. Sanığın bir an önce aldığı cezasını çekmesini istiyorum " dedi. Mahkeme gerekçeli kararda tutuklamayı ağır bir tedbir olarak değerlendirerek sanığın tutuklanmamasına karar verdi.Sanığın yakınları, güvenlik kamerası görüntülerini aileye göndererek "Bu görüntüler savcıya gitti, kızınızı devlet sizden alabilir" diye tehdit etti. Aile hakaretten şikâyetçi oldu soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Aile bu kez "KVKK İhlali"nden şikâyetçi oldu. Anne Miyase Y., "Kızım yaklaşık iki hafta boyunca evde hasta olduğunu söyleyerek yaşadıklarını belli etmemeye çalıştı. Olayı, çocuğumun okuldaki rehber öğretmeninden öğrendim. Banyoda yıkarken vücudundaki tırnak izleri ve yaraları gördüm" dedi. Ailenin avukatı Zübeyir Yıldırım "Sanık, duruşmada dahi oturarak ifade verdi. Mahkeme 10 yıl ceza verdi ama sanık tutuklanmadı. Bir gün bile cezaevine girmedi. Bu karara da itiraz ettik" dedi.