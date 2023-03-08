Tacizi engellemek istedi, karnından bıçaklandı

"OTOBÜSÜN KAPISI AÇILINCA BU ŞAHIS BANA DOĞRU SALLADI"

Sürekli aynı otobüse bindiği için burada olan insanların çoğunu tanıdığını söyleyen Orhan Şahin, "Birbirimize selamlar veriyoruz. Araba biraz yoğun olduğu için ayakta bekliyoruz. 16 yaşlarında bir genç kız kardeşimiz de ayaktaydı. Sabah onunla da selamlaştık. Arkama doğru geçti. Muallimköy durağına geldiğimizde kız kardeşimiz kalkacak olan bir şahsın yerine oturacaktı. Oturduğu süreçte bu şahıs kız kardeşimize tacizde bulunuyor. Tacizde bulunduğu için kız korkudan bana seslendi; 'Orhan amca, bu şahsa bir şey söyler misin? Terbiyesizlik yapıyor' dedi. Kız kardeşimiz bana seslenince ben döndüm baktım. Kız öğrenci ağlıyordu. Tacizde bulunan şahsı uyardım. 'Sen kız kardeşimi neden rahatsız ediyorsun?' diye sorduğumda, 'Sana ne oluyor, sen kimsin, sana ne?' gibi şeyler söyledi. Bununla ilgili münakaşa yaşadık. Bu andan itibaren de aracın durağa yanaştığı gibi kapı açıldı. Kapı açılınca bu şahıs bıçağı bana doğru salladı. Bıçağı salladığı gibi karnımın kesildiğini hissettim" dedi.