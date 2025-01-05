İslam'a göre, zalimler ve günahkarlar bu dünyada da cezalandırılabilirler. Bu cezalar, Allah'ın (cc.) adaleti gereği, onların yaptıkları haksızlıkların ve günahların karşılığı olarak verilir. Ancak, bu cezalar her zaman açık ve belirgin olmayabilir. Bazen de ahiretteki cezalar için bir uyarı niteliğinde olabilir. Taha Suresi 127-128-129. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı okumak ise bir uyarı içerdiği için mutlaka okunmalıdır.

Taha Suresi 127-128-129. Ayet Okunuşu

Taha Suresi'nin 127-128-129. ayetin nasıl okunduğunu merak edenler için Türkçe okunuşları şu şekilde:

127. Ayet: "Ve kezalike neczî men esrefe ve lem yu'min bi âyâti rabbihî ve le azâbu'l-âhıreti eşeddu ve ebkâ."

128. Ayet: "Efe lem yehdi lehum kem ehleknâ kablehum minel kurûni yemşûne fî mesâkinihim inne fî zâlike le âyâtin li ulî'n-nuhâ."

129. Ayet: "Ve lev lâ kelimetun sebekat min rabbike le kâne lizâmen ve ecelun musemmâ."

Yukarıdaki ayetler, Allah'ın (cc.) zalimlere karşı sabrını, ancak ahirette onları hesaba çekeceğini bildirir.

Taha Suresi 127-128-129. Ayet Arapça Yazılışı

Kur'an-ı Kerim'in 20. suresi olan Taha Suresi'nin 127-128-129. ayetini, Arapçadan okumak için aşağıdaki metinden yararlanılabilir:





Yukarıdaki görselde, Hz.Musa (as.) ve Hz.Harun'dan (as.), Firavun ile mücadelelerinden, Allah'ın (cc.) büyüklüğünden ve ibadetlerin öneminden bahseden Taha Suresi'nin 127-128-129. ayeti verilmiştir.

Taha Suresi 127-128-129. Ayet Türkçe Anlamı

Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okumak, doğru yolu bulmayı ve Allah'a (cc.) iman etmeyi sağlar. Taha Suresi 127-128-129. ayetin meali ise şöyle açıklanabilir:

(127) "Haktan sapan ve rabbinin âyetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Hiç kuşkusuz âhiretteki ceza daha şiddetli ve daha kalıcıdır."

(128) "Kendilerinden önceki nice nesilleri helâk etmiş olmamız onları hâlâ yola getirmedi mi? Oysa onların yurtlarında dolaşıp duruyorlar! Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır."

(129) "Eğer rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz ve belirlenmiş bir vade olmasaydı, hemen yakalarına yapışılırdı"

Taha Suresi 127-128-129. ayetler, Allah'ın (cc.) adaletini ve insanların kıyamet günü hesap vereceklerini vurgular. Allah (cc.), haktan sapan ve O'nun ayetlerine inanmayanları cezalandırır. Ahiretteki ceza ise daha şiddetli ve kalıcıdır. Ayrıca, geçmişteki nesillerin helak edilmesi, insanların ders alması gereken önemli bir olaydır. Allah'ın (cc.) belirlediği bir söz ve vade olmasaydı, insanlar hemen cezalandırılırdı. Bu ayetler, Allah'ın (cc.) adaletine, insanların sorumlulukların ve geçmişten ders almaları gerektiğine dikkat çeker.