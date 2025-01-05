Namaz kılmak, İslam'ın beş temel ibadetinden biridir ve Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Namaz, Allah'a (cc.) olan bağlılığı ve sadakati ifade eder, ruhu arındırır ve insanları kötülüklerden uzak tutar. Ayrıca, namaz kılmak, Müslümanların günlük yaşamlarında disiplinli ve düzenli olmalarını da sağlar. Taha Suresi 130-131-132. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise okumak ve anlamak için mutlaka incelenmelidir.

Taha Suresi 130-131-132. Ayet Okunuşu

Taha Suresi'nin 130-131-132. ayetini Arapçadan okuyamayanlar için Türkçe okunuşları şu şekilde:

130. Ayet: "Fasbir alâ mâ yekûlûne ve sebbih bihamdi rabbike kable tulûi'ş şemsi ve kable gurûbihâ ve min ânâi'l-leyl fe sebbih ve etrâfe'n-nehâr lealleke terdâ."

131. Ayet: "Ve lâ temuddanne ayneyke ilâ mâ metta'nâ bihî ezvâcen minhüm zehratel hayâti'd-dünyâ li neftinehüm fîh ve rızku rabbike hayrun ve ebkâ."

132. Ayet: "Ve'mur ehleke bi's-salâti ve'stabir aleyhâ lâ nes'eluke rızkan nahnu nerzukuke ve'l-âkıbetu li't-takvâ."

Bu ayetler, dünya hayatının çekiciliğinin içi boş bir görüntüden ibaret olduğunu, mutluluğu ve huzuru bulmak için yalnızca Allah'a (cc.) dönülmesi gerektiğini ve namazın kılınmasının önemi üzerinde durulur.

Taha Suresi 130-131-132. Ayet Arapça Yazılışı

Sureleri Arapça okumak, Peygamber Efendimiz'in (sav.) sünneti olduğu için çok daha sevaptır. Taha Suresi 130-131-132. ayet Arapça yazılışı ise aşağıda belirtildiği gibidir:





Yukarıdaki ayetler, Taha Suresi'nin 130-131-132. ayetin Arapça yazılışıdır.

Taha Suresi 130-131-132. Ayet Türkçe Anlamı

Taha Suresi'nin 130-131-132. ayetlerinin Türkçe anlamlarını okumak isteyenler için mealleri şu şekilde:

(130) "Sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de batmasından önce de rabbini övgüyle tesbih et; yine gecenin bazı vakitlerinde ve gündüzün iki ucunda da tesbih et ki hoşnutluğa erişesin."

(131) "Sakın kendilerini sınamak için onların bir kesimini yararlandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine göz dikme! Rabbinin sana verdiği nimetler daha hayırlı ve daha kalıcıdır."

(132) "Aile fertlerine namazı emret, kendin de bunda kararlı ol. Senden rızık istemiyoruz; asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek, günahlardan sakınanların olacaktır."

Yukarıdaki ayetler, Allah'ın (cc.) peygamberlerine sabır ve ibadet etmeyi öğütler. İnsanların dünya hayatının geçici çekiciliklerine kapılmamaları gerektiğini ve Allah'ın (cc.) verdiği nimetlerin daha hayırlı ve kalıcı olduğunu vurgular. Ayrıca, aile fertlerine namazı emretmenin ve bunda kararlı olmanın önemini belirtir. Allah (cc.), kullarına rızık verir ve mutlu bir geleceği, yalnızca günahlardan sakınanlar hak eder. Bu ayetler, Allah'a (cc.) olan bağlılığının ve dünya hayatının geçiciliğinin altını çizer.