Tahıl ambarları geçmişe tanıklık ediyor

Antalya
'nın Kaş
ilçesinde Likyalılar Dönemi'nden günümüze uzanan tarihi ahşap ambarlar hem mimari özellikleri hem de kültürel değerleriyle dikkati çekiyor. Ambarlar, bölge halkı tarafından Likya lahitlerinden esinlenilerek sedir ağacından inşa edildi. Yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki yapılar, hiç çivi kullanılmadan ahşap geçme tekniğiyle oluşturuldu. Günümüzde ayakta kalan ambarlarınsa uzun süredir kapsamlı bakım ve restorasyondan geçirilemediği belirtiliyor. Geçmişte tahıldan ziynet eşyasına birçok değerli eşyanın saklandığı ambarlar, önemli kültür mirasları arasında gösteriliyor.