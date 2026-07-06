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Giriş Tarihi: 6.07.2026

Tahıl ambarları geçmişe tanıklık ediyor

Tahıl ambarları geçmişe tanıklık ediyor
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Antalya'nın Kaş ilçesinde Likyalılar Dönemi'nden günümüze uzanan tarihi ahşap ambarlar hem mimari özellikleri hem de kültürel değerleriyle dikkati çekiyor. Ambarlar, bölge halkı tarafından Likya lahitlerinden esinlenilerek sedir ağacından inşa edildi. Yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki yapılar, hiç çivi kullanılmadan ahşap geçme tekniğiyle oluşturuldu. Günümüzde ayakta kalan ambarlarınsa uzun süredir kapsamlı bakım ve restorasyondan geçirilemediği belirtiliyor. Geçmişte tahıldan ziynet eşyasına birçok değerli eşyanın saklandığı ambarlar, önemli kültür mirasları arasında gösteriliyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ANTALYA #KAŞ

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Tahıl ambarları geçmişe tanıklık ediyor
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