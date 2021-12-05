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Giriş Tarihi: 6.12.2021

Tahir Güven toprağa verildi

ABİDİN YEL
Tahir Güven toprağa verildi
ŞIRNAK'TA, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven, otopsisinin ardından binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cizre'nin Cudi Mahallesi Mercan Sokak'ta önceki akşam saatlerinde aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısında hayatını kaybeden AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti lideri Tahir Güven'in cenazesi, Cizre Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Ulaş köyüne götürüldü. Cenazeyi taşıyan ambulansın köye girişiyle Güven'in akrabaları ağıtlar yakarken, bazı akrabaları ise sinir krizi geçirdi. Güven'in cenazesi köy meydanında kurulan taziye çadırı önünde kılınan cenaze namazının ardından binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde köy mezarlığına defnedildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma sürüyor.

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Tahir Güven toprağa verildi
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