Tahir Şahin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yeni Trabzon Valisi Tahir Şahin’in biyografisi

2026 yılının ilk büyük idari düzenlemesi olan Valiler Kararnamesi ile 19 ilin valisi değişirken, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım mülkiye başmüfettişliğine getirildi. Yıldırım'ın yerine atanan isim ise mülki idaredeki saha tecrübesiyle bilinen Tahir Şahin oldu. Kilis'te sınır güvenliği ve insani yardım projelerindeki koordinasyonuyla dikkat çeken Şahin, şimdi Trabzon'un sanayi, turizm ve asayiş gündemini devralıyor. işte, biyografisi: