Haberler Yaşam Haberleri Tahir Şahin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yeni Trabzon Valisi Tahir Şahin'in biyografisi
Giriş Tarihi: 7.01.2026 01:20

Tahir Şahin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yeni Trabzon Valisi Tahir Şahin'in biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 7 Ocak 2026 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Karadeniz’in kritik illerinden Trabzon’da bayrak değişimi yaşandı. Kilis Valisi olarak görev yapan Tahir Şahin, Trabzon Valiliği görevine atandı. Peki, Tahir Şahin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Trabzon’un yeni valisi hakkında merak edilen tüm bilgiler.

Tahir Şahin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yeni Trabzon Valisi Tahir Şahin’in biyografisi
  • ABONE OL

2026 yılının ilk büyük idari düzenlemesi olan Valiler Kararnamesi ile 19 ilin valisi değişirken, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım mülkiye başmüfettişliğine getirildi. Yıldırım'ın yerine atanan isim ise mülki idaredeki saha tecrübesiyle bilinen Tahir Şahin oldu. Kilis'te sınır güvenliği ve insani yardım projelerindeki koordinasyonuyla dikkat çeken Şahin, şimdi Trabzon'un sanayi, turizm ve asayiş gündemini devralıyor. işte, biyografisi:

TAHİR ŞAHİN KİMDİR?

Tahir ŞAHİN aslen Kayserili olup, 1977 yılında Adana'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Adana' da tamamladı.
        2001 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 2004 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından Kaymakamlık sınavını kazanarak, kaymakam adayı olarak göreve başladı.


        Sırasıyla Samsun-Ayvacık, Ardahan-Posof, Muş-Varto, Çanakkale-Lapseki, Gaziantep-Şahinbey ve İstanbul-Kağıthane ilçelerinde kaymakam olarak görev yaptı.


10 Ağustos 2023 tarihinde 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Kilis Valiliği görevine atanan Vali ŞAHİN, evli ve iki çocuk babasıdır.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Tahir Şahin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yeni Trabzon Valisi Tahir Şahin'in biyografisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz