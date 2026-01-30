Daha önce 2 evin tedbir amaçlı boşaltıldığı Bayırcık Köyü'nde, yapılan son değerlendirmelerin ardından tahliye edilen ev sayısı 5'e yükseltildi. Olay sonrası AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri, çökmenin yaşandığı alanda hasar ve risk incelemesi yaptı. İncelemelerde, bölgede toprak hareketliliğinin devam edebileceği değerlendirilerek yeni tahliye kararı alındı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Heyelan nedeniyle köyde yaklaşık 70 hanenin kullandığı yol ulaşıma kapatılırken, ulaşımın alternatif bir güzergah üzerinden sağlandığı öğrenildi. Yolun, taş düşmesi ve yeni çökme riski nedeniyle tamamen kullanılamaz durumda olduğu belirtildi.

Köy muhtarı Ramazan Özel, istinat duvarının yaklaşık 1,5 yıl önce yapıldığını ifade ederek, çökmenin zeminden kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Olayın ardından güvenlik önlemlerinin ilk andan itibaren alındığını belirten Özel, AFAD ve İl Özel İdaresi ekiplerinin incelemelerinin ardından detaylı bir rapor hazırlanacağını kaydetti. Bölgede güvenlik önlemleri sürerken, yolun yeniden ulaşıma açılması ve kalıcı çözüm için yapılacak çalışmalara ilişkin değerlendirmelerin devam ettiği bildirildi.