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Giriş Tarihi: 12.09.2026

Tahliyeyi sindiremedi ev sahibini katletti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Tahliyeyi sindiremedi ev sahibini katletti
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İstanbul Maltepe'de önceki gün yaşanan çifte cinayetin arkasından alacak verecek anlaşmazlığı çıktı. Almanya'da yaşayan ev sahibi Osman Akyol (61), 7 katlı binasını 30 yıllık kiracısı Mehmet Taşkaya'ya (63) emanet etti. Yıllarca binanın bakımını yapan Taşkaya, mülk için masraf yaptığını öne sürdü. Osman Akyol'un Türkiye'ye geldikten bir gün önce giriş kattaki dükkânlarını tahliye ettirdiği, Taşkaya ve avukatı ile çıkan tartışmanın ardından evine giderek ruhsatsız tabancasını alıp olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Tahliyeyi sindiremedi ev sahibini katletti
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