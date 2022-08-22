Haberler Yaşam Haberleri Takım elbiseli köpek istismarcısı tutuklandı
Giriş Tarihi: 22.8.2022 09:18 Son Güncelleme: 22.8.2022 09:30

Takım elbiseli köpek istismarcısı tutuklandı

İstanbul'da takım elbise giyerek sokaklarda gezen bir sapık, apartman önünde duran sahipli cins köpeği istismar etti. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından video kaydına alınan sapık polisin olay yerine gelmesinin ardından gözaltına alındı. Sokak köpeğini istismar eden sapık çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Takım elbiseli köpek istismarcısı tutuklandı

İstanbul'da takım elbise giyerek sokaklarda gezen bir sapık apartman önünde duran köpeği istismar etti. Olay 21 Haziran günü meydana geldi. Kağıthane ilçesinde işletmecilik yapan Ramazan K, Staff Terier cinsi köpek besliyordu. Genç adamın karşı apartmanda oturan Suphi K, isimli vatandaş ise sık sık işletmecinin köpeğini seviyor ve besliyordu.

KOMŞULARI ŞİKÂYET ETTİ, KULAK ASMADI

Ramazan K'ya ikametinin bahçesinde beslediği köpeğin birkaç kez Suphi K, isimli kişi tarafından istismara maruz kaldığı yönünde komşuları tarafından ihbar edildi. ancak Ramazan K, genç adamın köpeği sevdiğini düşünerek konuşulanlara kulak asmadı. Aradan geçen bir süre sonra komşuların ısrarlı baskısı üzerine Ramazan K, Suphi K.'yı takibe aldı.

KÖPEK İSTİSMARI KAMERALARDA

Çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinden Suphi K'nın köpeğini sevdiği sırada yaptıklarını görünce şoke oldu. Takım elbiseli vaziyette köpeğin yanına yaklaşan Suphi K.'nin istismar ettiğini gördü. Gördüklerinin şokunu attıktan sonra karakola giden Ramazan K, sapık hakkında suç duyurusunda bulundu.

TUTUKLANDI

Karakolda güvenlik kamerası görüntülerini izleyen emniyet güçleri şüpheliyi ikametinde gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinden köpekten tahrik olduğunu elini yalarken bir anda istismar etmeye çalıştığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul adliyesine sevk edilen Suphi K, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sapık hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kamera görüntüleri inceleme altına alındı. Görüntülerde istismarın açıkça belirgin olmasının ardından savcılık şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi. Sapık ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Yüzyılın projesinde ucuz konutlar için tarih belli oldu! Başkan Erdoğan detayları duyuracak: TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler?
Son dakika | Kiraları ve ev fiyatlarını düşürecek ucuz konut hamlesi başlıyor! İşte tarih
CHP’li belediyeden Türkiye’de görülmemiş atama! Bir adam 22 koltuk
Son dakika: Mardin'de TIR dehşet saçtı: 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var! Kaza anından korkunç görüntüler...
EYT nedir, ne zaman çıkacak, hangi meslekleri ve kimleri kapsıyor? EYT son dakika gelişmeleri yeni formülleri ortaya çıkardı!
EVDE BAKIM MAAŞI yatan iller güncel liste: 22 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı, ne zaman yatacak?
Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti netleşti! 2022 Ziraat Bankası emekliye ne kadar promosyon veriyor, şartları neler?
TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? 2022 TOKİ ucuz konut başvurusu ne zaman başlıyor, kimler başvurabilir?
Sigara zammı sonrası sigara fiyatları güncel liste: 21 Ağustos Sigara fiyatları ne kadar oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Takım elbiseli köpek istismarcısı tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA