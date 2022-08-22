Takım elbiseli köpek istismarcısı tutuklandı

İstanbul'da takım elbise giyerek sokaklarda gezen bir sapık apartman önünde duran köpeği istismar etti. Olay 21 Haziran günü meydana geldi. Kağıthane ilçesinde işletmecilik yapan Ramazan K, Staff Terier cinsi köpek besliyordu. Genç adamın karşı apartmanda oturan Suphi K, isimli vatandaş ise sık sık işletmecinin köpeğini seviyor ve besliyordu.

KOMŞULARI ŞİKÂYET ETTİ, KULAK ASMADI

Ramazan K'ya ikametinin bahçesinde beslediği köpeğin birkaç kez Suphi K, isimli kişi tarafından istismara maruz kaldığı yönünde komşuları tarafından ihbar edildi. ancak Ramazan K, genç adamın köpeği sevdiğini düşünerek konuşulanlara kulak asmadı. Aradan geçen bir süre sonra komşuların ısrarlı baskısı üzerine Ramazan K, Suphi K.'yı takibe aldı.

KÖPEK İSTİSMARI KAMERALARDA

Çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinden Suphi K'nın köpeğini sevdiği sırada yaptıklarını görünce şoke oldu. Takım elbiseli vaziyette köpeğin yanına yaklaşan Suphi K.'nin istismar ettiğini gördü. Gördüklerinin şokunu attıktan sonra karakola giden Ramazan K, sapık hakkında suç duyurusunda bulundu.

TUTUKLANDI

Karakolda güvenlik kamerası görüntülerini izleyen emniyet güçleri şüpheliyi ikametinde gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinden köpekten tahrik olduğunu elini yalarken bir anda istismar etmeye çalıştığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul adliyesine sevk edilen Suphi K, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sapık hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kamera görüntüleri inceleme altına alındı. Görüntülerde istismarın açıkça belirgin olmasının ardından savcılık şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi. Sapık ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.