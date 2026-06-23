Takıntı yaptığı kadının kardeşini öldürmüştü... Suriye sınırına dakikalar kala polis katili yakaladı

Olay, 15 Haziran günü gece saat 01.00 sıralarında İstanbul Güngören'de meydana geldi. İddiaya göre bir başkası ile evli olan Mustafa D., mahalleden tanıyıp takıntı haline getirdiği N.M. İle evlenmek istediğini söyledi. N.M. İse kendisinin de evli olduğunu böyle bir düşüncesinin olmadığını belirtti. Ama Mustafa D. bu durumu bir türlü kabul etmedi. Evli kadının sürekli karşısına çıkıp onu tehdit etti. İddiaya göre kadını son gördüğünde de senin en sevdiğinin kafasına sıkacağım demişti. Katil olay günü de dediğini yaptı. Kadının kardeşi Hazem Muhammed araç ile evinin olduğu sokağa girdiğinde şüpheli Mustafa D. motosiklet ile karşısına çıktı. İkili araçlardan inip tartışmaya başladı. Mustafa D. Belinden çıkardığı tabanca ile Hazem'in kafasına bir el ateş etti. O anları gören ablası N.M. hemen ambulans ve polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler Hazem Muhammed'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ise olay yerinden motorla kaçtı.

"EN SEVDİĞİNİN KAFASINA SIKACAĞIM"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipler hemen çalışma başlattı. Olay anını gören abla N.M.'nin ifadesine başvuruldu. N.M.; "Mustafa yaptı. Benimle evlenmek istiyordu. Tehditler ediyordu. Bana senin en sevdiğinin kafasına sıkacağım demişti." Dediği öne sürüldü. Cinayet Büro dedektifleri o katilin peşine düştü.

SINIRI GEÇMESİNE DAKİKALAR KALA YAKALANDI

Önce Esenler'e ardından bir araçla Hatay'a doğru yola çıkan şüpheli adım adım takip edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri şüphelinin Suriye'ye kaçma planında olduğunu tespit edince bölgede alarm verildi. Mustafa D. Hatay Reyhanlı'dan sınırı geçmesine dakikalar kala düzenlenen operasyonla yakalandı.

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda Mustafa D.'nin olay sonrası kaçmasına yardım eden 2 şüpheli de yakalandı. Gayrettepe Emniyete ifadesi alınan Mustafa D. İse onlar beni tehdit ediyorlardı ben kimseyi tehdit etmedim. Olay günü korktum ondan oldu dediği öne sürüldü. Adliyeye sevk edilen Mustafa D. ve bir arkadaşı tutuklandı.