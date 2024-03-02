Takıntılı caniden pişkin savunma

Gaziantep'te, geçen haziran ayında boşandığı eşi Bilge Köse (25) ve kayınpederi Ertuğrul Kaya'nın (47) aracını takip edip otomobille önlerini keserek öldüren Mertcan Köse (26) ilk kez hâkim karşısına çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatan cumhuriyet başsavcılığı Köse hakkında "tasarlayarak ve kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İddianameyi kabul eden Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Köse'nin yargılanmasına başlandı. Dava'nın ilk duruşmasında hâkim karşısına çıkan Mertcan Köse savunmasında eşini ve kayınpederini öldürmeye yönelik ateş etmediğini iddia etti. Eşiyle boşandıklarını ve olay günü evrak imzalamak için adliyeye gittiklerini anlatan Mertcan Köse, "Eşim ile anlaşmazlıklarımız vardı, boşanmak için dava açmıştı ve boşandık. Mahkeme 4 aylık kızımızın velayetini de anneye verdi. Olay günü Bilge adliyede bana küfretti. Kayınpederim de beni göğsümden itti. Bu duruma çok öfkelendim ve adliye çıkışında takip edip boş bir alanda önlerini kestim. Kayınpederim araçtan inerek bana engel olmaya çalıştı, onu uzaklaştırmak için ateş açtım. Bilge'yi hedef alarak ona doğru ateş etmedim. Bilge'nin öldüğünü bile 2 gün sonra öğrendim" diyerek kendisini savundu. Sanık ve katılan taraf avukatlarını beyanlarını da dinleyen mahkeme heyeti, Köse'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 9 Mayıs 2024 tarihine erteledi.16 Haziran 2023 günü boşanma davası için adliyeye gidin Köse çifti, aile mahkemesinde hâkim karşısına çıkmış, geçimsizlik ve aile içi şiddet nedeniyle dava açan Bilge Köse'yi haklı bularak çiftin boşanmalarını kararlaştırmış, 4 aylık kızlarının velayetini de anneye vermişti. Duruşmanın ardından Bilge Köse, babası Ertuğrul Kaya ile adliyeden ayrılıp babasının Gazikent Mahallesi'ndeki evine gitmek için yola çıkmış, Mertcan Köse de mahallede aracıyla baba ve kızın önlerini kesip silahla üzerlerine ateş açmıştı.