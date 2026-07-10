Takıntılı eski koca dehşet saçtı

Kırklareli'nde yaşayan Çisem Çalkantı (26), 5 yıl önce hayatını Yusuf Kumsar (29) ile birleştirdi. Çiftin 4 yıl önce bir de kızları dünyaya geldi. Ancak eşinin aşırı kıskançlık nedeniyle kendisine psikolojik ve fiziki şiddet uygulamasından bıkınca, 2 yıl önce boşandı. Boşandıktan sonra da kıskançlıklarını sürdüren Kumsar tehditlere devam edince, mahkemeye başvuran Çisem Çalkantı, eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Önceki akşam ise kızı Öykü Naz Kumsar'ı, çocuk parkına götürdü. Küçük kız parkta oynadığı sırada ise Yusuf Kumsar yanlarına gelip, Çisem Çalkantı ile tartışmaya başladı. Daha sonra Yusuf Kumsar, yanında getirdiği tabancayla eski eşine ve kızına ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaydırılan Çisem Çalkantı ve kızı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Anne ve kızın cenazeleri toprağa verilirken, Yusuf Kumsar da olayda kullandığı silahla intihar etti.





MADDE BAĞIMLISI ÇIKTI

Eski eşinin silahından çıkan kurşunların hedefi olmamak için kaçmaya çalışan ve kızını kucağına alıp partaki kafeteryanın masalarının altına sığınan Çisem Çalkantı, kızı ile birlikte ağır yaralanmaktan kurtulamadı. Anne ve kızı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eski eşine ve kızına kurşun yağdıran Yusuf Kumsar'ın madde bağımlısı olduğu öğrenildi.