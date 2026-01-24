Takıntılı eski sevgili kurbanı Gözde Akbaba Kırşehir’de toprağa verildi

Yaşadığı saldırı sonucu İzmir'de tedavi gördüğü hastanede iki gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Gözde Akbaba'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Acı haberi alan ailesi ve yakınları yasa boğulurken, genç kadının naaşı dualar eşliğinde Kırşehir'e getirildi.
CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Kırşehir'de Hacı Ömer Sanayi Cami'nde düzenlenen cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Akbaba'nın ailesi ayakta durmakta güçlük çekerken kılınan cenaze namazının ardından Gözde Akbaba, memleketi Kırşehir'de dualar eşliğinde toprağa verildi.