Giriş Tarihi: 24.01.2026 15:20

İzmir’in Menemen ilçesinde eski sevgilisinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 26 yaşındaki Gözde Akbaba, memleketi Kırşehir’de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Takıntılı eski sevgili kurbanı Gözde Akbaba Kırşehir’de toprağa verildi
Yaşadığı saldırı sonucu İzmir'de tedavi gördüğü hastanede iki gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Gözde Akbaba'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Acı haberi alan ailesi ve yakınları yasa boğulurken, genç kadının naaşı dualar eşliğinde Kırşehir'e getirildi.

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Kırşehir'de Hacı Ömer Sanayi Cami'nde düzenlenen cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Akbaba'nın ailesi ayakta durmakta güçlük çekerken kılınan cenaze namazının ardından Gözde Akbaba, memleketi Kırşehir'de dualar eşliğinde toprağa verildi.

