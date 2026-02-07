Takip edip kırmızı ışıkta saldırdılar

İstanbul Kâğıthane'de, 3 Şubat günü saat 16.00 sıralarında motosikletiyle trafikte ilerleyen Mustafa S. (21) ile başka motosiklette bulunan iki şahıs arasında tartışma çıktı. Kırmızı ışıkta Mustafa S.'nin önünü kesen şüpheliler, motosikletten inerek genç sürücüyü tekme ve yumruklarla darp etti. Yaşananlar, Mustafa S.'nin kask kamerasıyla kayıt altına alınırken şüpheliler, "1 saattir senin peşinden geliyoruz oğlum" diyerek küfürler savurdu.

"ERKEKSEN KARAKOLA GEL"

Kavga sonrası Mustafa S., saldırganlara "Erkeksen karakola gel" diye tepki gösterip şikâyetçi oldu. Çevredeki sürücülerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mehmet Şirin O. (23) ve Yasin Sinan Ç. (21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırganların 'uyuşturucu madde kullanmak', 'kasten yaralama', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından toplam 7 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi.