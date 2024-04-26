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Giriş Tarihi: 26.4.2024 14:51 Son Güncelleme: 26.4.2024 16:04

Takla atan araç tarlaya uçtu: 1 ölü 2 yaralı

Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç kaza yaptı. Taklalar atarak tarlaya uçan araçta 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

AYHAN FİDAN
Takla atan araç tarlaya uçtu: 1 ölü 2 yaralı

Karacabey ilçesi Boğaz yolunda sabah saat 06.00 sıralarında aracıyla seyreden sürücü 34 yaşındaki Samet Özen, Taşlık Mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Araç taklalar atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Feci kazada sürücü Samet Özen olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan B. D. (28) ile M.N.A. (19) olay yerine gelen ambulanslar ile Karacabey Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaşanan üzücü kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Takla atan araç tarlaya uçtu: 1 ölü 2 yaralı
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