Haberler Yaşam Haberleri Takla atan minibüste baba öldü, oğlu yaralandı
Giriş Tarihi: 4.1.2025 18:42 Son Güncelleme: 4.1.2025 18:46

Takla atan minibüste baba öldü, oğlu yaralandı

Batman-Diyarbakır karayolunda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak takla atan minibüste Mehmet Salih Çiftçi hayatını kaybederken, sürücü B.Ç. yaralandı.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Takla atan minibüste baba öldü, oğlu yaralandı

Batman-Diyarbakır karayolu üzerinde, Diktepe köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazası, bir can kaybına neden oldu. B.Ç. yönetimindeki minibüs, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Bilal Çiftçi ve babası Mehmet Salih Çiftçi'ye ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Salih Çiftçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba Çiftçi'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Takla atan minibüste baba öldü, oğlu yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA