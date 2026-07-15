Takla atan otomobil can aldı: Aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 yaralı

Kaza, Kayseri-Kırşehir karayolu üzerindeki Türkeli Beldesi Topaklı Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet Erten yönetimindeki yabancı plakalı K OD 38 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce orta refüje çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle savrulan araç defalarca takla attıktan sonra yol kenarında durabildi.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araçta bulunan Fadime Ana Erten (60), Orhan Erten (38) ve Boran Erten'in (33) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Ahmet Erten ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.