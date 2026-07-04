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Giriş Tarihi: 4.07.2026 13:57 Son Güncelleme: 4.07.2026 15:38

Takla atarak devrilen araçtan aynı aileden 1 ölü, 3’ü ağır 8 yaralı

Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında takla atarak devrilen araçta bulunan aynı aileye mensup çoğu çocuk olan yolculardan biri yaşamını yitirirken 3’ü ağır 8 kişi de yaralandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Takla atarak devrilen araçtan aynı aileden 1 ölü, 3’ü ağır 8 yaralı
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Nizip İlçesinin İstasyon mahallesi civarında D 400 karayolu üzerinde meydana gelen kazada Mehmet B. idaresindeki 63 AJH 220 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Mehmet B. ile araçta bulunan Halil B., Ali B., Reslan B., Hüseyin B., Mehmet B., Yusuf B., İsmail B. ve İbrahim B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza yerine ulaşan ekipleri kazada yaralanan baba ve diğer yolcuları ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Yusuf B., yaşamını yitirirken 3'ünün durumunun ağır olduğunu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, 112 Acil Sağlık ekibinin kalbi duran bir yaralıya müdahalesi sırasında vatandaşların da şemsiye açarak güneşten korunmaya çalıştığı görüntüler dikkat çekti.

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Takla atarak devrilen araçtan aynı aileden 1 ölü, 3’ü ağır 8 yaralı
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