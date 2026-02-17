Taksi durağında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Gevhernesibe Mahallesi Kurşunlu Sokak'ta aynı taksi durağında çalışan ve önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen 2 şoför tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüdüğü olayda şoförlerden biri bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı şoförü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Şüpheli şoför ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

2 şoförün aralarında husumet bulunması nedeniyle gündüz saatlerinde emniyete giderek, birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.