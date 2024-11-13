Taksi şoförüne mermi yağdırmıştı: O zanlının cep telefonu incelenecek!





CEP TELEFONU İNCELENECEK

Sanık Mustafa G.'nin Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa G. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanık Mustafa G'nin tutukluluk halinin devamına, cep telefonunun incelenmesine ve bilirkişi raporunun tamamlanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.



"SİLAH KAÇ DEFA PATLADI HATIRLAMIYORUM"

Öte yandan, sanık Mustafa G. ilk duruşmadaki savunmasında, "Kardeşim Kemal ile arkadaşım ve aynı zamanda akrabamız olan maktul Murat arasında 2014 senesinde tartışma olmuş. Kardeşim o tarihte bana gelerek Murat'ın kendisine tokat attığını söyledi. Ben de ikisini bir araya getirip barıştırdım, konu öyle kapandı ancak eskisi gibi Murat ile samimi olmadık" ifadelerini kullanmıştı. Olay günü kız arkadaşıyla buluşmak için dışarıya çıktığını, eve gitmek için ise taksi durağına giderek, şoför Murat Karaca'nın aracına bindiğini söyleyen Mustafa G., sinirli olduğunu ifade etti.