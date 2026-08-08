Taksici cinayeti istinafta bekliyor

Gaziantep'te Türkmen Büfe'nin sahibi Ömer Tamer (39), yeni aldığı ticari taksiyi dükkanının önünde çalıştırmak isteyince yakındaki durak sahibi Yalçın E. ile aralarında husumet başladı. Taksiyi kendi durağına bağlatma teklifi reddedilen durak sahibi ve şoförleri ile Tamer arasındaki gerginlik kısa sürede tırmandı. 3 Ağustos 2022'de büfe önüne gelen Hacı E., Mehmet E., Emrah E., Halil İbrahim E., Ali E., Yalçın E. ve Mehmet Ali E. ile çıkan tartışmada, Hacı E.'nin Ömer Tamer'i "Bugün seni öldürmezsem..." diyerek tehdit ettiği öne sürüldü. Tartışmadan yaklaşık iki saat sonra büfenin önüne gelen plakası belirsiz bir araçtan ateş açıldı. Saldırıda Ömer Tamer hayatını kaybederken; Serdar Aslan, Muhammed Uğur Selviboy ve Ömer Can Aslan yaralandı.

Olayın ardından tutuksuz yargılanan sanıklar Hacı E., Mehmet E., Emrah E. ve Halil İbrahim E. hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açıldı. Ancak Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi, "şüpheden sanık yararlanır" ilkesini gerekçe göstererek tüm sanıkların beraatine karar verdi.

KARDEŞİMİ TEHDİT ETTİLER

SABAH'a konuşan Ömer Tamer'in ablası Hatice Köse, kardeşinin sürekli haraca zorlandığını ve tehdit edildiğini belirterek, "Kardeşime 'Bize pay vereceksin, yoksa burada taksicilik yaptırmayız' diyerek haraç istediler. Kardeşim mülkün kendisine ait olduğunu ve Şoförler Odası'ndan yasal izinlerini aldığını belirterek bunu reddetti." dedi.

"POLİS GİTTİ, SALDIRI OLDU"

Plakanın tespit edilememesine tepki gösteren Köse, "Olay günü sanıklar dükkana üç kez gelip tehdit etti. Kardeşim her defasında polisi aradı. Polis ekipleri grubu dağıtıp ayrıldıktan hemen sonra, kardeşim evine gitmek için aracına binerken kurşun yağmuruna tutuldu. Havaalanı yolu gibi çok işlek bir noktada, çevrede iki akaryakıt istasyonu, düğün salonları ve 5 MOBESE kamerası olmasına rağmen plakanın tespit edilemediği söylendi."

SİLAH EĞİTİMİ VERİP VİDEO ÇEKMİŞ

Hatice Köse ayrıca, sanıklardan Hacı E.'nin sosyal medyada çocuklarına silah eğitimi verdiği ve havaya ateş açtırdığı videoları paylaştığını belirtti. Köse, videodaki silahın kardeşinin öldürüldüğü saldırıda kullanılan silah olduğunu öne sürdü.

"DOSYA 3 YILDIR İSTİNAFTA"

Yerel mahkemenin beraat kararını istinafa taşıdıklarını belirten acılı abla, "Dosyamız 3 yıldır istinafta bekliyor. Ne karar var ne de yeni bir yargılama. Ömer'in 6 çocuğu yetim kaldı. Katillerin hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.