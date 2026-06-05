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Giriş Tarihi: 5.06.2026 11:36

Taksici cinayetinde sanıklara haksız tahrik indirimi! Babaya 9 oğluna 19 yıl hapis cezası

Kayseri'de taksiciler arasında "yolcu alma" meselesi nedeniyle çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin davada yeniden yargılanan sanıklar hakkında karar verildi. Mahkeme, olayın haksız tahrik altında işlendiğine hükmederek sanıklardan oğula 19 yıl, babaya ise 9 yıl hapis cezası verdi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Taksici cinayetinde sanıklara haksız tahrik indirimi! Babaya 9 oğluna 19 yıl hapis cezası
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Olay, 23 Haziran 2023'te Melikgazi ilçesi Talas Bulvarı üzerindeki Kızılay EKM Taksi Durağı yakınlarında meydana geldi. Farklı duraklarda çalışan taksi şoförleri Ali Demirel ile Reşit Demir arasında müşteri alma nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar arasındaki gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanan Ali Demirel ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demirel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Reşit Demir ile babası M.D, yakalanarak gözaltına alındı. Reşit Demir tutuklanırken, babası ve amcası adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ali Demirel

İLK YARGILAMADA MÜEBBET VERİLMİŞTİ

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk davada Reşit Demir müebbet hapis, babası M.D. ise 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak dosyanın taşındığı üst mahkemeler, olayın haksız tahrik altında gerçekleştiği gerekçesiyle kararı bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

"ÇOK PİŞMANIM"

Yeniden görülen duruşmada savunma yapan Reşit Demir, olayın yaşanmasını istemediğini belirterek, "Üniversite okuyordum. Harçlığımı çıkarmak için taksicilik yapıyordum. Çok pişmanım" dedi. Babası M.D. ise olayda herhangi bir fiilinin bulunmadığını öne sürerek beraatini talep etti.

SANIKLARA HARSIZ TAHRİK İNDİRİMİ

Tarafların beyanlarını ve Yargıtay'ın haksız tahrik nedeniyle bozma ilamını değerlendiren mahkeme heyeti, Reşit Demir'i "kasten öldürme" suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırdı. Baba M.D. ise suça yardım ettiği gerekçesiyle 9 yıl hapis cezası aldı.

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Taksici cinayetinde sanıklara haksız tahrik indirimi! Babaya 9 oğluna 19 yıl hapis cezası
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