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Giriş Tarihi: 9.06.2026 14:58

Taksici katiline müebbet hapis

Kayseri'de arasında husumet bulunan taksi şoförü Mustafa Durmuş'u bıçaklayarak öldüren sanık Mehmet Ş, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Taksici katiline müebbet hapis
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Kocasinan ilçesi Doğu Terminali Kümeevleri'nde meydana gelen olayda aralarında husumet bulunan taksici Mustafa Durmuş ile Mehmet Ş. arasında küfür etme meselesinden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Ş., yanında bulunan bıçakla Mustafa Durmuş'u karnından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Durmuş, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli Mehmet Ş. polis ekiplerince yakalanmış ve mahkemece tutuklanmıştı.

MÜEBBETE MAHKUM OLDU

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinayet davasının karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Ş. ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık Mehmet Ş. savunmasında olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Olayı tasarlamadım. Daha önce sabıkam yok. Olay aniden gelişti, pişmanım" dedi. Sanık avukatı da eylemin tasarlanarak işlenmediğini belirterek haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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