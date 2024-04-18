Taksiciyi öldüren katil adliyeye sevk oldu... Şüphelinin yakalanma anı kamerada

"BİR ÇARE İSTİYORUZ"

İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar, "Bugün saat 14.30 sıralarında aracına aldığı yolcusuyla Avrupa Yakası Sarıyer'de ormanlık alanda yolcusu tarafından 5 yerinden bıçaklanarak öldürülen Yaşar Yanıkyürek abimiz için buradayız. Bizler meslektaşları olarak şunu özellikle istiyoruz, pek çok kez oldu ilk değil, son da olmayacak yetkililerden acilen can ve mal güvenliğimiz için bir çare istiyoruz. En son İzmir'deki Oğuz Erge abimiz bugün, Yaşar abimiz yarın kim olacak bilmiyoruz" dedi.