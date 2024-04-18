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Haberler Yaşam Önce aracı gasp etti, ardından 5 yerinden bıçakladı! İstanbul'da taksici cinayeti
Giriş Tarihi: 18.04.2024 09:03 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 09:03

Önce aracı gasp etti, ardından 5 yerinden bıçakladı! İstanbul'da taksici cinayeti

İstanbul Sarıyer'de taksici Yaşar Yanıkyürek, aracı gasp edildikten sonra bıçaklanarak yol kenarına atıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Yanıkyürek'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken polis ekipleri Yanıkyürek'i bıçaklayarak öldüren katil zanlıyı kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı. Şüphelinin öğlen saatlerinde adliyeye sevk olması bekleniyor.

Yunus Emre KAVAK
Önce aracı gasp etti, ardından 5 yerinden bıçakladı! İstanbul’da taksici cinayeti

Olay saat 16.30 sıralarında Tarabya Mahallesi, Pamuk Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, beş yerinden bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cansız bedeni hareket halindeki otomobilden yola atıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TAKSİCİ ÖLDÜRÜLDÜ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 5 yerinden bıçaklanan taksici Yaşar Yanıkyürek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Yanıkyürek'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İki oğlu ve yakın akrabaları ve meslektaşları Adli Tıp Kurumuna akın etti. Burada yapılan işlemlerin ardından taksicinin cenazesi ailesine teslim edildi.

Önce aracı gasp etti, ardından 5 yerinden bıçakladı! İstanbul’da taksici cinayeti

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ve Sarıyer İlçe Emneyiet Müdürülğü ekipleri harekete geçti. Yapılan kısa çalışmaların ardından olaydan 500 metre ilerde, katil zanlısı gasp ettiği ticari taksiyle birlikte yakalandı. Yakalanan gaspçı sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk olacak.

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Önce aracı gasp etti, ardından 5 yerinden bıçakladı! İstanbul’da taksici cinayeti

ARKADAŞLARI PROTESTO ETTİ

Öte yandan bir grup taksici taksicilere yönelik artan sözlü şiddet ve cinayetler, kötü şartları protesto etti. Göztepe Köprüsü önünde toplanan taksiciler, Beşiktaş Meydanı önüne kadar konvoy yaptı. Göztepe Köprüsü önünde basın açıklaması yapan taksiciler, ardından Beşiktaş Meydanı'na doğru yolu çıktı, oradan tekrar Göztepe Köprüsü'ne gelen taksiciler protestoyu sonlandırdı.

Önce aracı gasp etti, ardından 5 yerinden bıçakladı! İstanbul’da taksici cinayeti

"BİR ÇARE İSTİYORUZ"

İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar, "Bugün saat 14.30 sıralarında aracına aldığı yolcusuyla Avrupa Yakası Sarıyer'de ormanlık alanda yolcusu tarafından 5 yerinden bıçaklanarak öldürülen Yaşar Yanıkyürek abimiz için buradayız. Bizler meslektaşları olarak şunu özellikle istiyoruz, pek çok kez oldu ilk değil, son da olmayacak yetkililerden acilen can ve mal güvenliğimiz için bir çare istiyoruz. En son İzmir'deki Oğuz Erge abimiz bugün, Yaşar abimiz yarın kim olacak bilmiyoruz" dedi.

Önce aracı gasp etti, ardından 5 yerinden bıçakladı! İstanbul’da taksici cinayeti

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise; "17.04.2024 günü saat 18.00 sıralarında Sarıyer İlçesi Tarabya Mahallesi'nde gerçekleşen ve taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek'in hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli Y.B.G. isimli şahıs, emniyet ekiplerimizce yakalanmıştır. Şüphelinin emniyet işlemleri devam etmektedir" denildi.

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