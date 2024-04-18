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Önce aracı gasp etti, ardından 5 yerinden bıçakladı! İstanbul'da taksici cinayeti
Giriş Tarihi: 18.04.2024 09:03
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
09:03
Önce aracı gasp etti, ardından 5 yerinden bıçakladı! İstanbul'da taksici cinayeti
İstanbul Sarıyer'de taksici Yaşar Yanıkyürek, aracı gasp edildikten sonra bıçaklanarak yol kenarına atıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Yanıkyürek'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken polis ekipleri Yanıkyürek'i bıçaklayarak öldüren katil zanlıyı kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı. Şüphelinin öğlen saatlerinde adliyeye sevk olması bekleniyor.