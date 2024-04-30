Taksiciyi öldürüp cesedini dereye atan sanığa 20,5 yıl hapis

Olay yerinden uzaklaştığı taksinin lastiği patlayınca yaya olarak bölgeden kaçan Mustafa Kol, aynı gün akşam saatlerinde suç aleti silahla İlçe Jandarma Komutanlığı'na gidip, teslim oldu. Jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf eden Kol, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

2 SUÇTAN DAVA AÇILDI

Olayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle tutuklu sanık Mustafa Kol hakkında, 'Kasten adam öldürmek'ten müebbet, 'Yağma' suçundan ise 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle Trabzon 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

AİLESİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Mustafa Kol, son savunmasında, "Ailesinden özür diliyorum. Olay bir anlık öfkeyle oluştu. Bana zarar verebileceği düşüncesiyle ateş ettim. Maktulü öldürme kastıyla ateş etmedim. Bu olayın bu aşamaya gelmesini istemezdim. Ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, taraf avukatları ve sanığın son sözlerinin dinlenmesinin ardından kararı açıkladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mustafa Kol'un hırsızlığa dair kesin delil olmadığından 'Yağma' suçundan beraatine hükmetti. Mustafa Kol, 'Kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis, ardından tahrik indirimi de uygulanarak 20,5 yıl hapse çarptırıldı.