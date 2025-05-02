Taksiciyle tartıştı yoldan geçen genci vurdu

İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre takside unuttuğu eşyasını kendisine geri getirmeyen taksici C.T.'den hesap sormaya giden sabıkalı Yusuf Mert Beştepe, çıkan tartışmada silahına sarıldı. Ateş alan silahtan çıkan mermi, o sırada yoldan geçen 22 yaşındaki Seyit Ahmet Şanver'e isabet edip ölümüne neden oldu. Olay yerinden kaçan şüpheli, polis tarafından yakalanırken, evinde yapılan aramada 23 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Cinayet anları çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 21 suç kaydı bulunan Yusuf Mert Beştepe tutuklandı.C.T. ifadesinde taksicilik yaptığını 1 gün önce şüpheli Yusuf Mert Beştepe'yi aracıyla istediği adrese götürdüğünü, bu sırada şüphelinin araçta bir eşyasını unuttuğunu anlattı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayın firari şüphelisi Yusuf Mert Beştepe'yi yakalamak için operasyon yapıldı. Polis ekipleri, şüphelinin kaldığı belirlenen eve operasyon düzenledi. Evde kimse bulunmazken yapılan aramada 2 büyük el çantası içinde, 22 paket halinde toplam ağırlığı 23 kilo 929 gram olan marihuana ele geçirildi. Polisin sürdürdüğü operasyonlarda firari şüpheli Yusuf Mert Beştepe yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusunda Beştepe, asıl hedefinin C.T. olduğunu ancak tanımadığı kişiyi yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi.