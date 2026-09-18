Takside vahşete ağır müebbet istendi

İstanbul Kağıthane'de 24 Kasım 2025'te Enis Seyis (46), 2018'de boşandığı eski eşi Nuran Şimşek'in (43) taksiyle işe gideceği sırada evinin önüne geldi ve birlikte araca bindi. Seyis, taksi şoförü Ali Y.'ye Beykoz'a sürmesini söyledi ancak Şimşek itiraz edip kaş göz hareketleriyle taksiciden yardım istemeye çalıştı. Bir sorun olduğunu anlayan taksici aracı Aksaray'a doğru hareket ettirdi.

Tam araçtan ineceği sırada Şimşek'in kendisine 'gaza bas' demesi üzerine gaza bastı ancak Seyis'i atlatamadı. Aracın durmasıyla eski eşine 5 el ateş eden Seyis, taksi şoförünü de vurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Enis Seyis'in 'boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör