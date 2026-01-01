İstanbul’da huzurlu yılbaşı: Taksim Meydanı’nda on binler yeni yıla girdi

Vatandaşlar ve turistler, kentin en hareketli noktalarından Taksim, Beşiktaş, Ortaköy, Nişantaşı ve Kadıköy'deki meydanlarda ve caddelerde akşam saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. Avrupa Yakası'nda her yıl kutlamaların merkezi olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde toplanan kalabalık, yeni yıla girerken insan seline döndü. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle kalabalık, geri sayım ve alkışlar eşliğinde coşkuyla yeni yılı karşıladı. Havai fişek gösterisi eşliğinde yeni yıla "merhaba" diyen vatandaşlar, coşkuyla dans edip birbirlerine sarılarak 2026'nın gelişini kutladı. Havai fişek gösterisi eşliğinde birbirlerine sarılarak yeni yılı kutlayan kalabalıktaki bazı kişiler, İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde fotoğraf çektirdi, bazıları da gökyüzüne balonlar bıraktı.

YENİ YILIN İLK BEBEKLERİNİ ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve İstanbul Valisi Davut Gül, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebekleri Arya Kızıltaş, Efnan Hüma Koçyiğit ve Hümeyra Aksoy'u ziyaret ederek, aileleri tebrik etti. Yeni doğan Kızıltaş, Koçyiğit ve Aksoy bebekler ve annelerinin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Memişoğlu, bebekleri sevdikten sonra çeyrek altın taktı, annelere de çiçek takdim etti. Hastanenin acil servisindeki sağlık çalışanlarını da ziyaret eden Memişoğlu, "24 saat insanlarımıza sağlık hizmeti sunuyoruz. Yaklaşık binin üzerinde hastanemizde yılbaşında insanlarımıza hizmet eden tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Mutlu yıllar diliyorum" diye konuştu.

Memişoğlu ayrıca, Hasdal'daki 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ndeki personellerle de bir araya gelerek, çalışanların yeni yılını tebrik etti. Telsizle sahadaki personelin de yeni yılını kutlayan Memişoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

POLİSLERİN YENİ YILINI KUTLADI

Taksim'deki Mobil Komuta Merkezi'nde yeni yılı karşılayan il Emniyet Müdürü Selami Yıldız, saatlerin 00.00'ı göstermesinin ardından kent genelinde görev yapan polislere telsizden seslendi. Yıldız, 2025'te huzur ve güvenliğin sağlanmasında, vatandaşların can ve mal emniyetinin korunmasında gösterdikleri üstün gayretlerden dolayı meslektaşlarına teşekkür ederek, "Geçtiğimiz yıl da olduğu gibi suç ve suçluyla mücadelede aynı kararlılıkta görev başında olacağız" dedi.

Huzuru bozmaya çalışanlara asla geçit vermeyeceklerini kaydeden Yıldız, "Bu şehir bizim şehrimiz. Biz İstanbul'un emniyetiyiz. Büyük bir özveriyle görev yapan sizlere ve fedakar ailelerinize önümüzdeki yılın hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan temenni ediyor, hayırlı çalışmalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"HERKESİN GÜVEN İÇİNDE YENİ YILA GİRDİĞİNİ GÖREBİLİYORUZ"

İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ile birlikte Beyoğlu Taksim Cumhuriyet Meydanı'nda görev yapan polisleri ziyaret ederek yeni yılını kutladı. Vali Gül, "Hemşerilerimizin yeni yıla huzur içerisinde girebilmesi için bütün tedbirleri aldık. Şu anda da Taksim'deyiz. İstanbul dünya şehri. Dolayısıyla da Taksim'e, İstiklal Caddesi'ne baktığınızda birçok ülkeden ziyaretçileri görebiliyoruz. Her birinin güven içerisinde istedikleri şekilde eğlenip yeni yıla gelebilmesi için bu ortamın olduğunu görüyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bugün gün boyunca gezdiğimiz yerlerde de gördünüz, kamu hizmeti gören 7/24 birçok alana gittik. Onların yeni yıllarını tebrik ettik. En son 2026'nın ilk bebeğini Sağlık Bakanımızla birlikte kucağımıza aldık. Şimdi de Taksim'deyiz. emniyet Müdürümüzle, kaymakamımızla, göç başkan yardımcımızla birlikte buradaki tedbirlere bakacağız" dedi.

"İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN"

Evsizlerle ilgili konuşan Vali Gül, "Aile Bakanlığımızın koordinasyonunda biliyorsunuz sadece yılbaşına özgü değil her zaman dışarıda kalan hemşerilerimizi otellerde, misafir evlerinde konaklatıyoruz. Bugün de tespit ettiğimiz ya da 112'de ihbar olarak gelen herkesi tekrar almış olduk. Son rakam 650 civarındaydı. Özetle İstanbul'da şunu diyebiliyoruz, hiç kimsenin dışarıda sebebi ne olursa olsun bantta, bahçede yatmasına, kalmasını gerek yok. Haberimiz olduğunda devletimizin imkanlarıyla hemşerilerimizi misafir edebiliyoruz. Bizim genel prensibimiz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın'. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize bu anlamda kesin ve net talimatı var. Bunu da olabildiği için uygulamaya gayret ediyoruz. Hemşerilerimizden istirhamımız dışarıda gördüklerine yardım etmekten ziyade bize bildirsinler, 112 bildirsinler. Devletimizin imkanlarıyla onları en iyi şekilde misafir ederiz" açıklamasında bulundu.