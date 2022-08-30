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Giriş Tarihi: 30.8.2022 11:27 Son Güncelleme: 30.8.2022 12:04

Taksim'de CHP'nin çelenk bilmecesi

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıldönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi düşürülen Canan Kaftancıoğlu da CHP adına anıta çelenk koymak istedi. Ancak partinin çelengi törenden sonra ayağı kırık şekilde tören alanına getirildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Taksim’de CHP’nin çelenk bilmecesi

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Törende İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Resmi törenin sona ermesiyle siyasi parti ve sivil toplum örgütleri anıta çelenk bırakacağı sırada dikkat çeken anlar yaşandı. Mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi düşürülen Canan Kaftancıoğlu da CHP adına anıta çelenk koymak istedi. Ancak partinin çelengi ortada yoktu. Törenden sonra ayağı kırık şekilde tören alanına getirilen çelengin yolda düşürüldüğü bilgisine ulaşıldı. Kaftancıoğlu görevinden uzaklaştırılmasına rağmen CHP mahkeme kararını tanımayacağını, Kaftancıoğlu'nun bu görevi 'fiili' olarak sürdüreceğini açıklamıştı.

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Taksim'de CHP'nin çelenk bilmecesi
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