Taksim’de ’Huzur İstanbul’ uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde 'Huzur İstanbul' uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere ilçelere bağlı ekipler, Özel Harekat, Asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi ve bekçiler katıldı. Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri adeta kuş uçurtmadı. Araçlar durdurularak, sürücüler ve araçlar ekipler tarafından didik didik arandı.

Uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçları da kontrol edildi. Özel Harekat polisinin de katıldığı uygulamada olumsuz bir durum ile karşılaşılmazken, uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.