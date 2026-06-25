Taksim’de Japon yayıncıyı rahatsız etmişti: O şüphelinin 5 suç kaydı çıktı! Sözleri pes dedirtti

'SEVENLERİMDEN ÖZÜR DİLİYORUM'

Olayla ilgili açıklamaya yapan Yusuf Eren ise, "Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Özellikle açıklamam gereken bir olaydan bahsediyorum. İki gün önce Taksim İstiklal'de Çinli turistle yaşadığım bir videoyla ilgili açıklama yapmak istiyorum. Orada yanlış anlaşıldım. Ben öyle bir insan değilim. Ben kimseye burada herhangi bir harekette, herhangi bir temasta bulunmadım. Ben buradan özellikle sevenlerimden ve beni takip eden arkadaşlarımdan da özür diliyorum; çünkü ben orada yanlış bir hareket yapmadım. Ben onunla ilgili o benden video istedi. Ben video çektim. Bu arada video sanal medyaya düştü. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar aranıza geleceğim" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör