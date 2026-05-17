Taksim’de ortalık savaş alanına döndü! Esnafa kazmayla saldırdılar: Tekmelerin havada uçuştuğu kavga anbean kamerada!

KAZMAYLA GERİ DÖNDÜLER
Çalışanların 2 kişiyi uzaklaştırmasının ardından şüpheliler meydandaki belediye çalışmasının bulunduğu alana giderek buradan kazma aldı. Bir süre sonra geri dönen 2 kişi ellerindeki kazmayla esnafa saldırdı.
Taksim'de kazmayla esnafa saldırdılar; tekme tokat dayak yediler | Video
MEYDANDA TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI
Kazmayla saldırıya uğrayan esnaf da şüphelilere karşılık verdi. Meydandaki tekmeli yumruklu kavga sırasında çevredeki vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafları ayırırken, kavgaya karışan kişiler gözaltına alındı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Yaşananlar hem çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına hem de vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin ellerindeki kazmayla esnafa doğru koştuğu, ardından da taraflar arasında arbede yaşandığı anlar görülüyor. Görüntülerde polis ekiplerinin kavgaya müdahale ettiği anlar de yer alıyor.