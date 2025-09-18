Taksim’de sağanak yağış etkili oldu

İstanbul'da beklenen yağışlı hava sabah saatlerinde etkisini gösterdi İstanbul'un bir çok ilçesinde olduğu gibi Beyoğlu Taksim 'de de yağış etkili oldu.

İstanbul Taksim Meydanı'nda bir anda etkili olan kısa süreli sağanak yağış nedeniyle yerli ve yabancı turistler zor anlar yaşadılar.

Yağışa yakalanan bazı turist ve vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı. Yağışın ilerleyen dakikalarında yağış yerini güneşli havaya bıraktı. Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da yağışların olmayacağı hava sıcaklığının ise 3 ile 5 derece artmasının beklendiği kaydedildi.