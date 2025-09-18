Haberler Yaşam Haberleri Taksim’de sağanak yağış etkili oldu
Giriş Tarihi: 18.9.2025 19:00 Son Güncelleme: 18.9.2025 19:09

Taksim’de sağanak yağış etkili oldu

Metorolojinin uyarıları sonucunda İstanbul’da sabah saatlerinde yaşanan serinlikle birlikte Taksim Meydanı’nı ve bir çok ilçede kısa süreli sağanak yağış etkili oldu. Yağıştan sonra yağışlı hava yerini güneşli havaya bıraktı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul'da beklenen yağışlı hava sabah saatlerinde etkisini gösterdi İstanbul'un bir çok ilçesinde olduğu gibi Beyoğlu Taksim 'de de yağış etkili oldu.
İstanbul Taksim Meydanı'nda bir anda etkili olan kısa süreli sağanak yağış nedeniyle yerli ve yabancı turistler zor anlar yaşadılar.

Yağışa yakalanan bazı turist ve vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı. Yağışın ilerleyen dakikalarında yağış yerini güneşli havaya bıraktı. Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da yağışların olmayacağı hava sıcaklığının ise 3 ile 5 derece artmasının beklendiği kaydedildi.

