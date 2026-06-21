Taksim’de Sıfır Atık sergisi

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda açılan "Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık" sergisi ziyaretçilerini bekliyor. İstanbul Valisi Davut Gül ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ın açılışına katıldıkları sergi; atık yönetimi, kaynakların verimli kullanımı, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir yaşam anlayışını farklı deneyim alanlarıyla ziyaretçilere aktarılıyor. Törende konuşan Vali Gül, "Hemşehrilerimizden aldığımız geri dönüşler, katılanların memnuniyeti, hem farkındalığın yükselmesi hem de daha önemlisi bir kültürün oluşmaya başlaması, bu emeklerin boşa gitmediğini bizlere gösteriyor" dedi.