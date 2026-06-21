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Giriş Tarihi: 21.06.2026

Taksim'de Sıfır Atık sergisi

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Taksim’de Sıfır Atık sergisi
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Beyoğlu Taksim Meydanı'nda açılan "Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık" sergisi ziyaretçilerini bekliyor. İstanbul Valisi Davut Gül ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ın açılışına katıldıkları sergi; atık yönetimi, kaynakların verimli kullanımı, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir yaşam anlayışını farklı deneyim alanlarıyla ziyaretçilere aktarılıyor. Törende konuşan Vali Gül, "Hemşehrilerimizden aldığımız geri dönüşler, katılanların memnuniyeti, hem farkındalığın yükselmesi hem de daha önemlisi bir kültürün oluşmaya başlaması, bu emeklerin boşa gitmediğini bizlere gösteriyor" dedi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Taksim'de Sıfır Atık sergisi
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