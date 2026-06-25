Taksim’den Ayasofya’ya geleneksel sünnet şöleni

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nün düzenlediği geleneksel sünnet şöleni renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte çocuklar aileleriyle klasik otomobiller, TOGG, minibüsler ve gönüllü motosiklet kulüplerinin oluşturduğu konvoyla Taksim Meydanı'ndan Ayasofya'ya geçti. Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki duaların ardından çocuklar Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen şenliğine geçti. Organizasyon kapsamında yüzlerce çocuk cuma ve cumartesi günleri sünnet edilecek. Sultan II. Bayezid Vakfı'nın katkılarıyla düzenlenen şölene İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.