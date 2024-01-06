Taksinin yolcu kapısına çarpan genç motosikletli minibüsün altında kaldı

İstanbul Şişli'de 26 Aralık 2023'de taksici İsa A., yolcusunu indirmek için caddede kenarında durdu. Kadın yolcu taksiden inmek için sol arka kapıyı açtığı anda motokurye Oğuzhan Gezer'e çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Gezer karşı yönden gelen minibüsün tamponun altında kaldı. 1 hafta hastanede tedavi gören motokurye Oğuzhan Gezer, hayatını kaybetti. Olay nedeniyle gözaltına alınan taksici İsa A. ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

TAKSİCİYE EV HAPSİ

Hastanedeki tedavisinin ardından polis ekipleri Gezer'in ifadesini aldı. Gezer, ifadesinde taksici ve kadın yolcudan şikayetçi oldu. Taksici İsa A., ise olay nedeniyle gözaltına alındı. İfadesinin arsından iddiaya göre taksici serbest bırakıldı. Hastanede tedavisi devam ederken Oğuzhan Gezer, hayatını kaybetti. Gezer'in ölmesiyke tekrardan gözaltına alınan taksici ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini öğrenildi. İsa A., "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe taksiciye ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulandı.

"2024 YILINA OĞUZHAN GEZER KARDEŞİMİZİN ACISIYLA BAŞLADIK"

Motokurye Gezer'in hayatını kaybetmesinin ardından arkadaşları ve meslektaşları ile İstanbul Kuryeler Federasyonu avukatı Tahsin Akbay Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önüne gelerek basın açıklaması yaptı. Avukat Tahsin Akbay, "Geçtiğimiz günlerde motosikletli kurye kardeşimiz Oğuzhan Gezer dikkatsiz bir taksi şoförünün yanlış yerde yolcu indirmek için duraklaması ve yolcunun kapıyı açarak kazaya sebebiyet vermesi neticesiyle ağır bir şekilde yaralanmış olup, tedaviler neticesinde hayata tutunamayıp vefat etmiştir. Bizler sürekli motosikletli kurye kardeşlerimizin ölüm haberleriyle uyanıyoruz ölüm haberleri ile uyumaya çalışıyoruz. Geçen yıl yine İstanbul'da Yunus Emre Göçer, Feridun Kaplaner ve onlarca kurye kardeşimiz vefat etmiş dün ise Oğuzhan Gezer'in acı haberi ulaşmıştır. 2023 yılını kurye hakları derneği verilere göre en az 68 kurye kardeşimizin hayatını kaybetmesi neticesiyle bitirdik. 2024 yılına Oğuzhan Gezer kardeşimizin acısıyla başladık. Kuryelerin sorunları her geçen gün daha da büyümekte olup kimse bir çözüm üretmemektedir. Evine sadece ekmek götürmek isteyen, kaportası bedeni olan kurye arkadaşlarımızın İstanbul Kuryeler Federasyonu olarak yaşanan bu kazalarının önüne geçilmesi için yetkililere tekrardan çağrıda bulunuyoruz. Kurye ölümleri her geçen gün artmaktadır. Bir bir ailelerin yuvalarına ateş düşmektedir. Motosikletlilerin trafikte artık fark edilmesini, yollarda motosiklet sürücülerinin de var olduğunun herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Trafikte dikkatsiz ve ihmali davranışlar kuryelerin hayatını kaybetmesine neden olmaktadır" dedi.

"KAÇ KERE ÖLÜRSEK TEHLİKELİ MESLEKLER ARASINA GİRECEĞİZ"

Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki, "Arkadaki motosikletlerimizin üzerinde Oğuzhan Gezer'in fotoğrafı var ama bizim motosikletlerimizin üzerindeki resimler sürekli değişiyor. Motosikletlerimizdeki resimler değişse de, acımız değişmiyor, kaderimiz değişmiyor. Biz yine ölüyoruz, sakat kalıyoruz ama hiç kimse ceza almıyor. 2023 yılında 68 arkadaşımızı biz kaybettik. Her yıl katlanarak ölüyoruz. Hala çok tehlikeli meslekler statüsünde değiliz. Mesleki yeterlilik belgesi zorunlu değil. Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bizimle ilgili çalışma yapan bakanlıklara soruyoruz. Bizi çok tehlikeli meslekler arasına almanız için kaç ölüm istiyorsunuz. Kaç kere ölürsek biz tehlikeli meslekler arasına gireceğiz. Kaç kere ölürsek bu alan denetlenecek ve güvenli bir yaşam gelecek" şeklinde konuştu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntüsünde taksinin durduğu ve sol arka kapısının açıldığı anda motokurye Gezer'in kapıya çarptığı ve o anda karşı yönden gelen minibüsün ön tamponuna çarptığı görülüyor.