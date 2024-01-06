Video Yaşam Taksinin açılan kapısı genç motosikletlinin ölümüne böyle sebep oldu...
Taksinin açılan kapısı genç motosikletlinin ölümüne böyle sebep oldu...

Taksinin açılan kapısı genç motosikletlinin ölümüne böyle sebep oldu...

06.01.2024 | 13:25

İstanbul Şişli’de bir moto kurye kazası daha yaşandı. Yolcu indirmek için duran taksinin yanından geçtiği esnada aniden açılan yolcu kapısına çarpan genç motosikletli Oğuzhan Gezer karşıdan gelen minibüsün altında kaldı. Gezer, yaşam verdiği hastanede hayatını kaybetti. Taksici hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Kaza anları kameralara yansıdı.

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