Talas’tan 6 Şubat Vefası! Deprem şehitleri için sessiz mesaj

Siyah zemin üzerine yerleştirilen çocuk ve yetişkin ayakkabıları, yarım kalan hayatların sessiz bir sembolü olarak tasarımın merkezinde yer alıyor. Billboardların üst kısmında "6 Şubat", alt kısmında ise "Hüzünle… Rahmetle…" ifadeleri yer alıyor. Siyah kurdele detayı ise ortak yasın ve milletçe paylaşılan acının evrensel simgesi olarak dikkat çekiyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yaptığı açıklamada, "6 Şubat, milletimizin hafızasında silinmeyecek bir iz bıraktı. Kaybettiğimiz her bir canı rahmetle anıyoruz. Bu acıyı unutmadan, birlik ve dayanışma ruhumuzu daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.