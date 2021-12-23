TALPA Başkanlığına Hüseyin Murat Ersoy yeniden seçildi

Yeşil pasaport konusundaki kanun teklifi sunuldu. İşsiz olan meslektaşlarımız için istihdam havuzu oluşturuldu. Havacılık Meslek Yasası için çalışmalarımız devam etmektedir. Şu anda 5 bin 346 üyemiz TALPA tarihinde ulaşılan en yüksek rakam oldu" diye konuştu.