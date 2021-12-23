TALPA Başkanlığına Hüseyin Murat Ersoy yeniden seçildi

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) 12'nci Olağan Genel Kurulu Bakırköy Titanic Port Otel'de gerçekleştirildi. Genel kurulda 'beyaz liste' ile Hüseyin Murat Ersoy 'mavi liste' ile ise kaptan pilot Ayhan Günal başkanlık ile yarıştı.
Seçimlere 'beyaz liste' ile katılan THY Kaptan Pilotu Murat Hüseyin Ersoy, kullanılan 520 geçerli oyun 401'ini alarak yeniden üç yıllığına TALPA' nın başkanlığına seçildi.
Yeniden görev seçildikleri için mutlu olduklarını belirten Hüseyin Murat Ersoy, "Pandemi süresince kaybettiğimiz 11 meslektaşımızı rahmetle anıyorum. Pandemi dönemi yaşanan zorluklar hepimizce malum. Bu dönemde TALPA yönetimi olarak üyeler arası yardımlaşma kampanyaları sürdürüldü. Aşılanma sürecinde meslektaşlarımızın aşılanma süreci hızlandırıldı. IFALPA başkanlık özel ödülüne layık görüldük.
Yeşil pasaport konusundaki kanun teklifi sunuldu. İşsiz olan meslektaşlarımız için istihdam havuzu oluşturuldu. Havacılık Meslek Yasası için çalışmalarımız devam etmektedir. Şu anda 5 bin 346 üyemiz TALPA tarihinde ulaşılan en yüksek rakam oldu" diye konuştu.