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Giriş Tarihi: 8.9.2023 14:16

Tam 1800 yıl öncesine ait! Bartın'da kazılarda bulundu

Bartın'ın Amasra ilçesindeki Amastris Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, 1800 yıllık olduğu düşünülen su perisi heykeli bulundu.

DHA
Tam 1800 yıl öncesine ait! Bartın’da kazılarda bulundu

Amastris Antik Kenti'nde Amasra Müze Müdürü Zübeyde Kuru başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında, yüzeyden 3 metre derinlikte, 1800 yıllık olduğu düşünülen su perisi heykeli bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bartın, Amasra, Gymnasium kazılarımızda, MS 2'nci yüzyıla ait ve Nymphe (su perisi) olduğu değerlendirilen, 1,53 santimetre yüksekliğinde bir heykel ortaya çıkarıldı" denildi.

Tarihi eserin, onarım çalışmaları sonrasında sergilenmek üzere Amasra Müzesi'ne kaldırılacağı belirtildi.

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Tam 1800 yıl öncesine ait! Bartın'da kazılarda bulundu
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